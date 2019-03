La première pierre du nouveau magasin Décathlon de Charleroi a été posée

C’est ce vendredi 1er mars 2019 qu’a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de la future nouvelle surface commerciale de Décathlon à Charleroi.



Situé à quelques encablures du centre-ville de Charleroi, chaussée de Bruxelles, à la limite de Dampremy et à proximité du terril des Piges de l’autre côté des voies ferrés qui longent Charleroi Expo et la rue de l’Ancre, ce magasin sera l’ une des plus grandes surfaces commerciales de la marque en Wallonie.



D’une superficie de 5.000 m², son inauguration est prévue en octobre 2019. Première en Belgique : la toiture du futur magasin sera aménagée et pourra accueillir plusieurs installations sportives dont six terrains de mini-foot et quatre terrains de padel. Le rez-de-chaussée accueillera, lui, un terrain de streetbasket, un terrain multisport et un espace skate.



Avec cette nouvelle succursale, l’enseigne espère créer une septantaine d’emplois.