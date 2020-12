La police met en garde contre le retour du Wangiri

Attention, si vous recevez un appel téléphonique d'un numéro qui commence par 963, ou qui provient de l'étranger et qui raccroche rapidement. La police met en garde contre une arnaque qui a fait plusieurs victimes ces derniers temps, notamment à Mons et dans le Borinage: un interlocuteur qui vous appelle mais qui ne laisse retentir qu'une ou deux sonneries, puis qui raccroche. Le but des escrocs est que vous rappeliez ce numéro. Sans le savoir, vous serez en réalité sur un numéro surtaxé, où on vous fera patienter le plus longtemps possible, avec de solides conséquences sur votre facture de téléphone.

Le procédé est bien connu des experts en arnaques sous le nom de fraude Wangiri.

Voici les conseils du site safeonweb.be (le centre pour la cybersécurité en Belgique): "Si vous avez été contacté par un numéro international inconnu ? Ne rappelez surtout pas ! Vous doutez de la fiabilité d’un numéro qui a tenté de vous joindre ? Saisissez le numéro sur Google pour savoir s’il fait l’objet d’autres plaintes. Raccrochez immédiatement, dès que vous n’obtenez pas de réponse de l’autre côté de la ligne. Vous avez perdu de l’argent ? Déposez plainte à la police. Pour bloquer certains appels sur votre smartphone, utilisez votre application : ouvrez l’application > sélectionnez paramètres appel > sélectionnez refuser appel > sélectionnez " refus automatique " > cliquez sur " ajouter " > sélectionnez le numéro que vous souhaitez bloquer > sauvegardez."