Le rôle du représentant des forces de l’ordre hexagonales ne se limitait cependant pas à de l’observation. "Ma présence ici permet d’interroger directement les fichiers français quand c'est nécessaire. On connaît aussi très bien notre délinquance. Ça permet donc de parfois faire gagner du temps aux collègues belges."

Une vaste opération de contrôles transfrontaliers était organisée ce lundi après-midi. Au total, une quarantaine de policiers belges étaient mobilisés entre Tournai et Mons, en même temps que leurs collègues français de l’autre côté de la frontière. Objectif : faire la chasse aux cambrioleurs et aux trafiquants de drogue.

"Peut-être déstabiliser certains automobilistes"

La police mène une vaste opération franco-belge pour faire la chasse aux cambrioleurs et aux trafiquants - © Tous droits réservés

Pour Jean-Marc Delrot, chef de corps de la zone de police boraine, le but de cette collaboration franco-belge c’est d’envoyer un message clair aux criminels qui se jouent de la frontière. "Le fait d’avoir un policier valenciennois avec nous peut peut-être déstabiliser des automobilistes français. Ils doivent se dire que les policiers français sont aussi en Belgique", sourit-il.

Pour la zone de police boraine, ces patrouilles mixtes étaient une première qui en appellent d’autres. Mais dans d’autres zones plus proches de la frontière, ce type de collaboration est plus régulier depuis la signature des Accords de Tournai entre la Belgique et la France.