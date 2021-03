La police intervient face à de nombreux émeutiers prêts à en découdre à La Louvière

Les forces de police de La Louvière sont intervenues dans le centre-ville, ce mercredi en milieu d’après-midi, face à de nombreux jeunes émeutiers. Une cinquantaine de jeunes venant de Mons, selon la presse locale, ont convergé vers le centre-ville de La Louvière, en provenance de la gare du Sud.



La police locale a indiqué avoir été alertée par des témoins et les images des caméras urbaines. La zone de La Louvière a rapidement mobilisé une trentaine de policiers qui ont reçu des renforts de la police de Mons et de la réserve fédérale.



La bande de jeunes qui, selon la police, venait "pour en découdre", s’est dispersée dans les rues du centre où la circulation a été perturbée. Vers 16h30, les policiers avaient procédé à quelque 25 interpellations.



Des membres de bandes urbaines montoises et louviéroises avaient été interceptés par la police à la gare de Mons le 20 mars dans l’après-midi avant leur affrontement prévu dans la cité du Doudou. Selon la police de La Louvière, les faits de mercredi pourraient être liés à ces événements.