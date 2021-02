Vous en avez marre de la capuche, des bottes ou du parapluie ? Nous aussi ! Mais on a trouvé comment se consoler : penser à l’été, aux possibles canicules et l’inquiétude qui ressurgira pour les nappes phréatiques. C’est à ce moment de l’année qu’elles "se rechargent", lentement mais sûrement.

Pour toute la Région Wallonne, ils sont deux. Deux techniciens spécialisés dans le contrôle des "piézo". Les piézomètres, ce sont des sondes informatisées, qui descendent au cœur des nappes phréatiques. Laurent Joly en surveille une bonne centaine, réparties dans le Hainaut et le Brabant Wallon. "Ici nous sommes à Neufvilles. C’est la nappe Péruwelz-Ath-Soignies. Nous sommes en pleine campagne, mais certains piézos se trouvent aussi en centre-ville. A côté de l’église Notre-Dame de Messines, à Mons, par exemple".

Un piézo au milieu des champs - © C Legrand

La pluie a (au moins) une vertu: les nappes se remplissent - © Tous droits réservés

Son travail ? S’assurer que les mesures récoltées de façon informatiques sont bien conformes à la réalité. "Je réalise un sondage manuel, à l’aide de ma sonde ruban". Il déroule des mètres et des mètres de sondes dans la cavité du piézo. "Quand la sonde va toucher le niveau de l’eau, vous allez entendre une alarme, et un voyant rouge va s’allumer". Quelques secondes plus tard, nous y sommes. "29mètres73 centimètres exactement. C’est conforme aux mesures que la sonde envoyait à la centrale. Donc, d’un point de vue technique, ça fonctionne correctement".