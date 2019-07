La piscine en plein air de Marcinelle: lieu de détente mais aussi de travail pour certains

Par les chaleurs torrides que nous connaissons actuellement, vous êtes extrêmement nombreux à vous rendre à la piscine en plein air du centre de délassement de Marcinelle (Charleroi). Elle peut accueillir 1.800 nageurs en même temps. Et, cette semaine, elle fait le plein. Alors, pour assurer la sécurité des baigneurs, il y a toute une équipe de sauveteurs qui, eux, n’ont bien sûr pas l’opportunité de bénéficier de la fraîcheur de l’eau. En plein soleil, ils doivent être attentifs et vigilants toute la journée.



Ils expliquent avec le sourire : "Ça fait un peu mal mais c’est notre job. On ne peut pas aller se baigner pendant que les gens se baignent. Notre rôle c’est la surveillance donc on n’a pas le choix. On garde notre t-shirt et on boit de l’eau toute la journée. C’est comme ça. On fait des tournantes. Ici on fait une petite tournante à l’ombre. Ça fait quand même du bien. On essaie aussi, comme on est un certain nombre de maîtres-nageurs, de faire des pauses de vingt minutes pour garder notre attention quand on travaille quoi. On essaie de se rafraîchir comme on peut : on se trempe un peu le cou, la tête, les bras. D’abord, on prend des bouteilles d’eau bien fraîche, de quoi s’alimenter toute la journée et, avec la bonne humeur, ça se passe bien. On doit toujours rester attentif donc l’idéal pour un maître-nageur c’est d’être toujours bien éveillé parce que, à tout moment, on peut agir surtout ici quand il y a beaucoup de monde donc il faut être en forme. C’est l’idéal. C’est frustrant mais on compense quand tout le monde sort de l’eau et qu’on a la piscine pour nous tout seul. Donc ça, c’est la compensation en fin de journée."



La piscine est accessible au public tous les jours de 10h30 à 19h00. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Centre de Délassement de Marcinelle.