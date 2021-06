La piscine en plein air de Loverval fait peau neuve et ouvre sur réservation dès samedi

Ce vendredi pour des centaines d’écoliers et dès le lendemain pour les autres, la piscine en plein air du centre de délassement de Marcinelle rouvre. Et, pour les habitués, le changement va être impressionnant. Près de deux millions d’euros ont été investis pour totalement rénover les infrastructures d’accueil en dix mois. Avec, la clé, 300 nouvelles cabines, 600 casiers, des douches, des toilettes et la cafétéria rénovés. Et, aussi, un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Tout a été rafraîchi sans toucher au charme de cette infrastructure exceptionnelle.



Antoine Tanzilli, le directeur de la régie communale autonome qui gère l’infrastructure, est plutôt satisfait du résultat : "Il y a un peu moins de dix ans, nos prédécesseurs ont refait complètement les bassins. Ça a été un vrai succès et les familles sont revenues. Il était temps vraiment de s’attaquer aux vestiaires, aux douches et à l’ensemble du bâtiment qui avait 60 ans et qui reste un bâtiment extraordinaire. Mais même les bâtiments extraordinaires, quand ils ont 60 ans, ont besoin d’un coup de jeune. Et c’est ce qu’on a fait ici en le reconstruisant quasiment à neuf. On se souvient que les vestiaires étaient tristounets et très sombres. Ils sont maintenant extrêmement lumineux. Le système pour laisser ses vêtements n’était pas très rassurant. On a maintenant des casiers sécurisés. Les douches sont totalement remises à neuf. Les toilettes sont complètement neuves et seront beaucoup plus faciles à nettoyer. Donc le confort pour les familles carolos et des environs qui viennent nager sera nettement augmenté. Et on est vraiment convaincu que les Carolos qui ont envie de sortir, de prendre l’air et de voir du beau, vont venir en masse cet été à la piscine."



En pratique, la piscine sera ouverte dès ce samedi 26 juin jusqu’à la fin des vacances. Avec deux plages horaires : de 10h00 à 14h00 et de 14h30 à 18h30. Et chacune des 600 personnes acceptées au maximum devra réserver.



D’autres horaires sont prévus pour les nageurs sportifs dans la grande piscine uniquement. Ils sont prévus tous les jours de 08h00 à 10h00 et de 19h00 à 21h00 et ils ne nécessitent pas de réservation.