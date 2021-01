La piscine de Fleurus à nouveau accessible, sous strictes conditions, dès ce 1er février

Bonne nouvelle pour les amateurs de natation de Fleurus. Les autorités politiques et le conseiller en prévention ont donné leur feu vert pour la réouverture de la piscine.



Dès ce 1er février donc, retour du public. Mais ce dernier devra se plier à toute une série de nouvelles règles.



La plus importante : il faut prendre rendez-vous par téléphone au 071/820.331.



On signalera ensuite que l’accès est limité à une heure maximum.



Puis, toute une série de règles devront évidemment être respectées :

+ plan de circulation à sens unique

+ espace vestiaire réservé pour chaque groupe de nageurs

+ numéro de cabine correspondant à un numéro de casier individuel

+ numéros de couloirs réservés pour chaque groupe de nageurs

+ rinçage rapide aux douches fixé à 10 secondes.



Pour le reste, les consignes des maîtres-nageurs et du personnel de la piscine devront être formellement respectées.



De plus, au signal du personnel de la piscine, les nageurs seront invités à quitter l’établissement immédiatement afin d’éviter de croiser les nageurs de la plage horaire suivante.



Bien entendu, comme c’est le cas dans tout le secteur des cafés et restaurants, la cafétéria de la piscine n’est plus accessible pour le moment.



Enfin la direction rappelle l’importance de respecter l’ensemble des règles d’hygiène de base d’application depuis des mois maintenant comme les gestes barrières : le maintien de la distanciation physique de 1,50m, le lavage régulier et la désinfection des mains ainsi que le port du masque obligatoire dès l’entrée sur le site.