La passion pour le dressage, un investissement maximum

Ce dimanche se tenait à Thieusies un concours de dressage au centre équestre de ce village de l'entité de Soignies. Cette discipline olympique attire également de nombreux amateurs.

Alexia Gilbert, 29 ans, du village voisin de Gottignies, se rend dans la prairie pour aller chercher Ginger, une jument de 6 ans. "Je l'ai vu naître, alors elle me reconnaît quand même bien", glisse la cavalière. "Dès que je siffle, dès que j'arrive, elle vient vers moi. Elle est très proche de moi."

Alexia tresse la crinière de Ginger. La compétition va bientôt commencer. "Dans le dressage pur, on cherche des chevaux qui rebondissent bien, qui ont une belle allure, qui sont assez chics. Il faut éduquer le cheval pour ça. Il faut que le cheval soit vraiment aux ordres et ça, ça demande énormément de temps, d'entraînement. Je viens tous les jours au centre équestre. C'est une passion coûteuse également. Il y a les frais de pension, le matériel, le camion à sortir pour les compétitions... Mais on prend tellement de plaisir que cela passe avant tout le reste. Il y a la relation avec l'animal. On crée des liens avec son cheval et l'animal nous le rend énormément."