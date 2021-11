La N90 fermée à hauteur de Farciennes : un camion transportant une grue a heurté un pont

Un camion transportant une grue a accroché, ce mercredi, le plafond du pont surplombant la route de la Basse Sambre (N90) à hauteur de Farciennes. La circulation a été fermée dans les deux sens et des déviations ont été mises en place. Une étude de stabilité du pont sera effectuée car l’ouvrage est déstabilisé et menace de s’effondrer.



L’accident s’est produit mercredi vers 12h20 à hauteur du pont de la route de Moignelée qui a été accroché par une grue chargée sur un semi-remorque. Aucun blessé n’est à déplorer.



Des déviations vers Charleroi ont été mises en place sur la N98 à Moignelée, l’E42 à Sambreville vers Mons et sur l’A54 à Thiméon vers Charleroi, ainsi que des déviations vers Namur sur la N568 à Farciennes, l’A54 vers Nivelles, l’E42 à Thiméon vers Liège et sur la N98 à Sambreville.