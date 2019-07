La musique classique à nouveau à l'honneur à l'abbaye d'Aulne ce weekend

Ce soir et tout ce week-end, la musique classique s'installe au coeur du site de l'Abbaye d'Aulne à Thuin. C'est la 36e édition du festival "Juillet d'Aulne".



Au programme: Sylvia Huang, la lauréate carolo du dernier concours Reine Elisabeth, qui sera la tête d'affiche ce vendredi soir.



Et puis, samedi, il y aura le "Canadian Brass", un groupe de cinq cuivres de renommée internationale.



Enfin, dimanche, le concert-promenade sur tout le site permettra de découvrir six concerts différents répartis sur trois scènes différentes au sein de l’abbaye.



Qu'est-ce qui explique un tel succès et une telle longévité pour ce Juillet d'Aulne? Romuald Tenti, l'un des organisateurs du festival, tente une explication : "C’est avant tout une programmation diversifiée qui a pu à chaque fois mettre en évidence des talents à la fois de notre région et aussi internationaux, notamment reconnus par le concours musical Reine Elisabeth. Et puis le tout dans un cadre véritablement unique. Ce n’est pas courant d’avoir un festival de musique classique dans une abbaye sistercienne. Je pense que c’est ça qui fait principalement la longévité du festival."



Le Juillet musical d'Aulne, c’est donc ce week-end, à partir de ce vendredi 5 juillet en soirée, sur le site de l'Abbaye d'Aulne à Thuin. Toutes les infos se trouvent sur le site web de l’organisation.