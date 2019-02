La Montoise Véronique Quidouce retrouvée morte: un proche a été arrêté

Elle avait disparu depuis le 25 décembre dernier. Véronique Quidouce a été retrouvée morte hier soir à Spiennes. La Montoise de 56 ans est décédée de ce qu'on appelle "une mort violente". Son corps a été retrouvé hier soir à Spiennes, sous un pont, au bord d'un cours d'eau, "la Trouille", dans un endroit difficile d'accès. Comment les enquêteurs sont-ils arrivés là? Suite aux aveux d'un suspect. C'est confirmé par le procureur du Roi: les enquêteurs ont été très efficaces dans leurs enquête. Ils ont arrêté un suspect, qui est passé aux aveux et c'est lui qui les a conduits à l'endroit où se trouvait le corps de la victime. Immédiatement la police judiciaire et la protection civile se sont rendus sur place. Le corps de la victime a été autopsié ce jeudi soir jusque 22h. Le suspect est un proche de la victime. On n'en sait pas plus sur son identité, ni sur les causes du décès, les circonstances du meurtre. Cette personne a passé la nuit en prison et doit être entendue ce vendredi matin par un juge d'instruction.

Véronique Quidouce avait disparu depuis le 25 décembre mais sa disparition n'avait été signalée aux autorités qu'il y a quelques jours.