La météo fait aussi la pluie et le beau temps chez les piscinistes et leurs clients

L’été dernier, il faisait canicule à cette même période de l’année. Couplées au confinement et à l’interdiction de voyage, les commandes de piscines avaient alors explosé au point que certains magasins ont dû refuser des clients. Cette année, le scénario est très différent. La météo est capricieuse : peu de soleil et beaucoup de pluie. Une situation qui a forcément un impact sur le secteur des piscines.

Moins d’envies de piscine

"Pour l’instant, on ne constate pas vraiment de différences au niveau des commandes. Elles sont toujours aussi nombreuses. Par contre, on remarque une baisse du nombre de personnes qui demandent une offre de prix. Il y en a moins cet été" explique Sandrine Hellin, gérante du magasin Piscines Loisirs. La météo pluvieuse de ces dernières semaines est, bien évidemment, la cause de cette baisse. " Les gens peuvent faire des demandes de devis par internet. Après quoi nous les rappelons pour leur donner les renseignements demandés. Nous avons remarqué que, si nous les contactons un jour de pluie, les gens ont tendance à se rétracter et expliquent ne plus avoir envie d’une piscine. Par contre, lors d’un jour ensoleillé, ils seront plus motivés à poursuivre les démarches" précise la pisciniste.

Pas de regret malgré la météo pluvieuse de cet été

Sandrine Hellin l’affirme, ses clients qui ont acheté une piscine durant la canicule de l’année dernière, ne regrettent pas leur acquisition aujourd’hui. Ils en profitent malgré le mauvais temps. "Une piscine extérieure, si elle est chauffée, vous pouvez facilement l’utiliser de mai à septembre, qu’il fasse beau ou non".

Pascal ne regrette pas non plus l’achat de sa piscine. En plein confinement, alors que les températures battaient des records l’été dernier, il a décidé, avec son compagnon, de sauter le pas. "On ne regrette pas du tout ! Au contraire, on l’utilise tous les jours après le travail" explique Pascal. Néanmoins, les deux hommes ont tout de même dû investir dans une couverture de piscine pour pouvoir en profiter toute l’année. Comme une sorte de serre, elle permet de garder la chaleur de l’eau et de l’air ambiant. Comptez, tout de même, 25 à 30.000 euros pour l’achat de cette couverture.