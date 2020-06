La Marelle à Blaregnies : une terrasse spacieuse et des produits de qualité

Durant tout l’été, la Dernière Heure Mons vous propose de découvrir les plus belles terrasses de la région.

Chaque mardi, la Dernière Heure Mons emmène ses lecteurs à la découverte des terrasses de la région. Ce mardi direction la Marelle à Blaregnies. "C’est une brasserie qui appartient à la famille du chef doublement étoilé Eric Fernez, connu pour son restaurant d’Eugénie à Emilie", explique Grégoire Lalieu, journaliste à la Dernière Heure. "Cette terrasse propose des plats de brasserie typiques, mais qui sont rehaussés par des produits d’une qualité exceptionnelle car le chef fait jouer son carnet de producteurs et de fournisseurs."

La carte des bières vaut aussi le coup d’œil avec pas moins de 450 bières. "Et puis la terrasse est très spacieuse et dispose d’une grande plaine de jeux sécurisée."

