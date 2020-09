La marche : le moyen de transport le plus ancien et le moins cher est aussi excellent pour la santé

En cette semaine de la mobilité, les moyens de transport alternatifs à la voiture sont au centre de l’attention : le vélo, le bus, le train, la voiture… Mais c’est oublier un peu vite le plus ancien, le plus simple, le moins cher et le plus écologique : la marche. Quand il est question de parcourir des petites distances, pourquoi ne pas le faire à pied ?

En réalité, nombreux sont ceux qui n’utilisent que leurs petits pieds pour aller au travail, à l’école, faire leurs courses : "C’est bien plus déstressant que la voiture", confie ce Montois. "Pour la santé, c’est essentiel, essentiel !" affirme cette dame. "Oui, je sens que ça me fait du bien. C’est nécessaire ! J’ai 86 ans, alors il faut que je continue à marcher !", reconnaît cette passante. C’est important !".

La voiture pour rouler moins d’un kilomètre

Pour parcourir un kilomètre, il faut compter 10 minutes de marche (d’un bon pas) et pourtant, le Belge utilise beaucoup sa voiture, même pour les petits trajets. Une fois sur six, il la sort du garage pour rouler moins d’un km.

Les déplacements à pied sont bons pour les articulations, pour la circulation, pour le cœur, pour le moral aussi, les médecins sont unanimes : "Si on veut éviter d’évoluer trop rapidement vers l’arthrose, il faut que les articulations bougent, explique le Dr Sylvie Decreusefond, médecin du sport au CHU Ambroise Paré à Mons. Et donc, c’est, en ce qui concerne les membres inférieurs, le bas du dos, les hanches, les genoux et les chevilles […] Il faut que l’articulation soit en mouvement pour éviter qu’elle 'sèche'". Marcher augmente aussi notre oxygénation. "La marche, il n’y a que du bon de toute façon", conclut-elle.

La marche pour maigrir

Si votre motivation est de perdre du poids, cependant, attention, il faut s’organiser pour faire des trajets un peu plus longs. "Si on marche davantage, on utilise cette énergie en puisant dans les graisses, mais pour cela, il faut marcher au moins une heure, recommande la spécialiste. Au minimum 45 minutes".

Le dernier atout de la marche, il est économique : marcher au quotidien ne vous coûtera qu’une petite visite de temps en temps chez le cordonnier.