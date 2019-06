La marche de la Sainte-Rolende a lieu ce lundi 10 juin à Gerpinnes

C’est un week-end de fête qui s’annonce à Gerpinnes avec la plus grande des marches de l’entre-Sambre et Meuse : la Sainte-Rolende . Ce ne sont ainsi pas moins de 3.300 marcheurs en uniformes qui paraderont ces dimanche et lundi dans les rues de l’entité. Mais la Sainte-Rolende, c’est aussi une procession religieuse. Le pèlerinage de 35 km commencera la nuit de dimanche à lundi par un office religieux proposé à 02h55 du matin dans l’église Saint-Michel de Gerpinnes. Une église qui, cette année, sera ouverte aux pèlerins un peu plus tôt que d’habitude, dès 02h00. Aimée Philippe, qui est à la tête de la confrérie Sainte-Rolende, explique cette décision : "Cette année-ci, nous avançons d’un quart d’heure, ce qui n’est pas grand-chose mais c’est une nécessité parce que nous avons, depuis quelques, années, une situation de crise et tous les lieux de culte voient un afflux de pèlerins. Les gens n’ont plus le temps de pratiquer ou cela ne les intéresse plus mais ils sont fidèles, à des moments ponctuels, de faire un pèlerinage et le pèlerinage de Gerpinnes a beaucoup de succès. On fait le tour complet ou la moitié : on fait ce qu’on peut. Mais c’est toujours un pèlerinage donc nous leur offrons cette possibilité. Et s’il faut encore avancer, nous avancerons."

Le pèlerinage, d’un peu plus de 30 kilomètres, va inévitablement créer, ce lundi, des problèmes de circulation dans Gerpinnes et aux alentours où tout déplacement sera strictement réglementé. Ce que confirme Michel Robert, l’échevin en charge du folklore à Gerpinnes : "C’est un souci permanent cette mobilité et l’accessibilité à Gerpinnes dans les meilleures conditions possibles. On accède à Gerpinnes par les axes principaux puis on favorise l’accessibilité avec les bus TEC que la commune met à disposition et des marcheurs et des visiteurs. Par exemple, les gens se rendent à Gerpinnes-Bultia et là il y a des navettes qui descendent les gens vers Gerpinnes. On encourage le covoiturage, on accueille les cyclistes dans la cour de la commune : il y a un parking surveillé et ils ont une petite boisson rafraîchissante en arrivant ici. Donc tout est fait pour favoriser la mobilité douce."



Le dispositif de mobilité pendant les festivités de la Sainte-Rolende est consultable sur le site web de la commune.



Sachez encore qu’après la messe célébrée à 03h00 du matin dans l’église de Gerpinnes-Centre, la procession démarrera vers 03h45. C’est la Compagnie de Villers-Poterie qui a l’honneur de sortir la Châsse. Les villages, qui ont fait partie de l’ancienne paroisse, sont traversés par plus de 3.000 marcheurs venant de 11 compagnies au son des fifres et des tambours. Lors du pèlerinage de plus de 30 km en l’honneur de sainte Rolende, décédée à Villers Poterie en 774, sept villages sont traversés par les marcheurs en costume d’époque napoléonienne qui se rassembleront à 17h00 sur la plaine du Sartia. La rentrée de la châsse vers 18h00 constitue l’apothéose de la journée.