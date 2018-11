La Manufacture urbaine de Charleroi cherche un partenaire pour son expansion

La Manufacture urbaine à Charleroi est à la recherche d'un partenaire "de plus grande taille" afin d'"accélérer sa croissance" à l'étranger et en Belgique, a indiqué ce vendredi Jurgen Dewijn, l'un des administrateurs de cette microbrasserie-restaurant misant sur l'économie circulaire.

La Manufacture urbaine a ouvert ses portes en mai 2017 non loin de la Sambre, en plein cœur de Charleroi, dans des locaux occupés auparavant par la Médiathèque. C'est dans cet espace à plusieurs étages qu'ont été installés une petite unité de brassage, une boulangerie artisanale et un atelier de torréfaction.

En un peu plus d'un an, le concept s'est élargi avec un restaurant, La Table, situé place Emile Buisset, et quelques boutiques: une dans les Cora de La Louvière et Châtelineau, une dans la "maison mère" et une en passe d'ouvrir dans le centre commercial Ville 2.

"Nous réalisons aujourd'hui un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et nous tablons sur 4,5 millions d'euros en vitesse de croisière", explique M. Dewijn. Les responsables de la Manufacture sont actuellement en négociations avec des interlocuteurs belges et étrangers afin d'ouvrir le capital. "Nous resterons majoritaires mais nous recherchons un partenaire de plus grande taille, un groupe répondant à l'ADN d'une économie circulaire", afin de poursuivre des projets à l'étranger et en Belgique.

L'associé de Jurgen Dewijn étant lyonnais, la Manufacture envisage en effet de s'installer dans la deuxième ville de France en 2020 ou 2021. En Belgique, trois villes supplémentaires ont été identifiées comme pouvant accueillir le concept: Anvers, Gand et Liège.

Cette croissance rapide n'a pas fait l'unanimité au sein des effectifs présents dès le lancement du projet carolo. Ainsi, plusieurs personnes ont quitté le navire n'étant pas en phase avec la trajectoire prise. Certains collaborateurs voyaient les "chiffres et la rentabilité comme des ennemis", explique Jurgen Dewijn. "Mais même l'économie circulaire reste un modèle économique", ajoute-t-il, précisant que depuis lors l'équipe a été stabilisée avec des éléments conscients de la future orientation de la société.

A terme, entre 35 et 40 personnes devraient travailler à la Manufacture urbaine à Charleroi.