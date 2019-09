La maison de Marc Dutroux à Marcinelle bientôt détruite : pour y faire quoi?

C'est une image que vous connaissez sans doute: la maison de Marc Dutroux à Marcinelle sera bien détruite. La ville en est aujourd'hui propriétaire. Elle veut y installer un parc, espace de mémoire et de recueillement. Mais qu'en pensent les riverains sur place? Nous sommes allés à leur rencontre.

Ramener de la vie dans un quartier meurtri

Une petite rue coincée entre les rails et le ring. La façade au cerf-volant a fait le tour du monde. Bientôt, elle ne sera plus. En attendant, les riverains tentent de ramener de la vie dans leur quartier meurtri. A l'image de Conchetta. 50 ans qu'elle vit ici, dans la rue de Dutroux, comme on l'appelle. "On n'oublie pas, on n'a toujours ces images dans notre cœur mais on n'en peut rien nous."