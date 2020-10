La maison de la culture de Tournai appuie sur le bouton "off"

La Maison de la Culture de Tournai suspend toutes les représentations et activités programmées jusqu'au 19 novembre 2020, suite aux annonces gouvernementales du week-end dernier pour lutter contre la propagation de l’épidémie. "Nous avons pris l’initiative de fermer les portes de la maison au public dès ce 27 octobre", déclarent les responsables dans un communiqué. Et d'ajouter: "Certes, cette fermeture temporaire de la maison ne nous a pas été édictée par les autorités ; cependant, il en va de notre responsabilité citoyenne de participer à l’effort collectif et de contribuer à réduire la propagation du virus en limitant donc les contacts les uns avec les autres".

La maison de la culture tentera de reporter un maximum de représentations, séances d’ateliers, expositions, à de la saison prochaine (2021-2022). Du coup, elle précise, "Si vous êtes en possession d’un ticket pour un spectacle qui était programmé durant cette période, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

- conserver votre place (report des spectacles envisagé la saison prochaine) ;

- échanger votre place pour un autre spectacle de cette saison (sous réserve de places disponibles) ;

- créer votre porte-monnaie virtuel avec la valeur se rapportant à votre place (valable sur cette saison et la saison prochaine) ;

- introduire une demande de remboursement en envoyant un mail à billetterie@maisonculturetournai.com"

Pour toute question, la maison de la culture est disponible par téléphone au 069/25.30.80 du lundi au vendredi de 9h à 16h. Ou, mieux, par mail à l'adresse susmentionnée.