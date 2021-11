La lutte contre l’inoccupation immobilière se concrétise aussi en Hainaut

La valorisation des immeubles non exploités est une préoccupation de longue date du Fond du Logement de Wallonie. Des aides existent depuis des années mais, cette fois, la mesure est bien plus spécifique car elles concernent les bâtiments commerciaux. On s’est déjà tous promené en ville en se demandant ce qui pouvait bien se trouver à l’étage des commerces. Le Fond du logement constate que, bien souvent, ces dessus de commerce sont tout simplement inoccupés ou réduits à de simples espaces de stockage. Paradoxal et désolant, juge le Fond du logement, surtout à l’heure où la crise du logement bat son plein. Convertir ces fameux étages en lieux de vie permettrait donc d’apporter une partie de solution.



Pour y parvenir, il faut convaincre les propriétaires évidemment. Souvent, leurs immeubles sont déjà largement valorisés par la location du rez-de-chaussée et ils ne sont donc pas vraiment enclins à mener des travaux supplémentaires en raison, notamment, de l’accès vers les étages.



Le gouvernement wallon lance donc un nouvel incitant financier pour subsidier notamment le surcoût de travaux nécessaires pour aménager un accès privatif au logement. Et cela semble plutôt bien fonctionner puisque de nouveaux logements seront, par exemple, créés prochainement au-dessus de commerces situés à La Louvière.