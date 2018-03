La Louvière : une brocante pour nostalgiques et collectionneurs de Royal Boch

Sept ans après la fermeture de la faïencerie Royal Boch à La Louvière, une brocante a été organisée dans les anciens ateliers de l’usine. Vendeurs et chineurs s’y sont retrouvés ce dimanche pour s’échanger de la vaisselle avec l’occasion, peut-être, de retrouver l’une ou l’autre pièce manquante d’un service.

Des vases, des assiettes, des bols ou des tasses, les produits Boch exposés lors de cette brocante sont nombreux. Ludovic Recchia est le directeur du cente Keramis qui accueille l’événement : "Quand on parcourt cette brocante, on découvre des pièces uniques de grande valeur mais aussi de la vaisselle utilitaire de tous les jours et c’est ce qui fait sens puisque on a tous un peu de Boch chez soi et il nous manque parfois une assiette d’une série que l’on peut retrouver à l’occasion d’une brocante comme celle-ci."

C’est le cas notamment pour Anne qui cherche plusieurs pièces afin de compléter son service. Pour elle, Royal Boch, c’est avant tout une histoire belge : "C’est une part du patrimoine belge qui est parti un peu comme le val Saint-Lambert. C’est vrai que c’est un fleuron industriel belge qui s’est éteint quoi."

Des collectionneurs ont aussi fait le déplacement. Certaines pièces Boch sont rares et les prix peuvent d’ailleurs rapidement s’envoler.

Qu’ils soient collectionneurs ou simples amateurs de faïencerie Boch, tous contribuent à faire vivre à leur manière, encore un peu, une part du patrimoine wallon.