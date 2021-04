La Louvière : un plan de relance de huit millions d'euros pour les commerces, restos et cafés

Huit millions d’euros : c’est le montant des aides mobilisées par le Collège communal de La Louvière dans le cadre de son plan de relance. Et près de cinq millions d’euros seront injectés dans l’économie locale. Dans les semaines à venir, l’ensemble des propriétaires des commerces locaux seront contactés individuellement par courrier afin d’être informés de toutes les aides disponibles les concernant.



Ces aides spécifiques se déclinent via de nombreuses mesures dont les principales sont :

• les chèques cadeaux aux citoyens d’une valeur de 20€ à dépenser dans les commerces locaux participants.

• la possibilité d’achat de chèques supplémentaires avec intervention financière de la Ville.

• l’ensemble des commerces locaux qui répondent aux critères établis et participent à l’opération des chèques-cadeaux se verront soutenus financièrement à hauteur de 2.500€ via le versement d’une prime.

• différentes taxes et redevances sont suspendues afin d’alléger les charges qui pèsent sur les commerçants impactés. Elles concernent les débits de boissons, commerces de petite restauration, terrasses et étalages, spectacles et divertissements, droits de place pour les forains et maraîchers, taxis, séjours, enseignes et publicités… pour un montant évalué à 1.700.000€.



Selon les autorités communales louviéroises, toutes les modalités pour la participation et l’utilisation des chèques feront l’objet d’une communication claire, accessible à toutes et tous très rapidement. La volonté du Collège communal est de soutenir les citoyens, de venir en aide aux secteurs impactés et de contribuer à la relance de l’ensemble du commerce local et de l’horeca. C’est pourquoi ces aides seront effectives dès la réouverture complète des commerces et restaurants.