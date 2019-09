La Louvière : un château d'eau flambant neuf

C'est cette grue de 400 tonnes qui a permis à ce chantier de voir le jour - © Sarah Devaux

Des chiffres qui donnent le vertige

Car il y a du travail. Une grue de 400 tonnes s’active au-dessus du château d’eau. Elle doit hisser le toit, démonter l’ancienne cuve et en insérer une nouvelle. Le tout en 4 jours. Et c’est là tout le challenge pour Jean-François Bourlard. "Nous devons hisser le toit en une fois et le déposer sur le côté pour les démanteler ensuite. L’ancienne cuve sera elle aussi démantelée pour laisser la place à une neuve. Tout cela sera fait en une seule et même journée pour éviter de perturber la distribution d’eau."