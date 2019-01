La Louvière : un bar à soupes ouvert en journée pour les plus démunis

Le projet était dans les cartons depuis quelques années : la Croix-Rouge louviéroise a ouvert, ce lundi, un bar à soupe pour accueillir, en journée, les plus démunis. Ouvert quatre jours par semaine, l’endroit propose de la soupe et du réconfort. Ce projet a pu voir le jour grâce à plusieurs partenariats dont, notamment, celui de deux écoles et celui d’une asbl locale.



Jean-Luc Mercier, président de la Croix-Rouge de La Louvière, explique la genèse de l’initiative : "La Maison du Gauchi, une asbl qui possède un local ici à la rue du Mitant des Camps, nous a proposé de nous héberger le temps de la période d’hiver pour pouvoir faire une distribution de soupe pour les gens qui sont à la rue, qui sont mal logés ou qui n’ont pas les moyens de se nourrir normalement. Nous avons des accords avec deux écoles qui fabriquent la soupe et qui la conditionnent pour la transporter. Nous la ramenons ici, nous la réchauffons et nous la distribuons aux gens dans le besoin. Nous sommes ouverts pour la période d’hiver le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 11h30 à 14h30."



Le bar à soupe se trouve à quelques pas de la gare de La Louvière Sud : au 134 de la rue Mitant des Camps.