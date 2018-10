La Louvière: succès pour la deuxième édition de Broc'n'roll Factory

Les créateurs ont le vent en poupe. Et si c'est du made in Belgium, c'est encore mieux. C'était l'esprit de l'événement Broc'n'Roll Factory qui a eu lieu ce weekend au centre Kéramis de La Louvière. Le public y a eu l’occasion de découvrir gratuitement 60 artistes : des sérigraphistes, peintres, éditeurs, céramistes, designers, bijoutiers et tatoueurs entre autres.

200 artistes avaient pourtant manifesté leur envie de participer mais le lieu ne pouvait pas tous les accueillir. Ludovic Recchia, directeur du centre Keramis, le regrette en tempérant le propos : "Il y a un parcours qui permet de découvrir la grande salle avec les 60 exposants mais on a aussi une tatoueuse dans l’une des salles d’expo temporaires qui est parmi les collections du 20e siècle."

La première édition du Broc'n'Roll Factory avait rassemblé 2.500 personnes. Un succès que le marché a donc réitéré pour cette édition 2018.