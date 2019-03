La Louvière se prépare au carnaval et aux festivités du Laetare

Les derniers préparatifs vont bon train à La Louvière : le Laetare c'est ce dimanche avec tambours et martèlement de sabots garantis pour le carnaval local. Gilles et sociétés de fantaisie, environ 1.000 personnes, seront de sortie dans les rues de la ville. Didier Cotton, vice-président de la société les Amis réunis, explique l’ambiance qui règne en ce moment à La Louvière : "Actuellement tout le monde prépare le weekend : les gilles vont chercher leur costume chez le louageur, les paysans se préparent en allant chercher leur chapeau et leur gibecière chez leur louageur respectif, on prépare les festivités, on va chercher le champagne et les cafetiers se font livrer par les brasseurs. Vraiment, on va arriver dans les prochaines heures à une certaine effervescence due aux préparatifs."



Dimanche sera la journée phare de ce carnaval louviérois. Tout y est organisé minute par minute, ce que confirme Didier Cotton : "Dès quatre heures du matin, les premiers roulements de tambour commencent avec les premiers gilles qui démarrent, par quartiers et par sociétés, pour se constituer intégralement à partir de 06h30-07h00 au centre-ville. Alors, il y a le petit-déjeuner traditionnel aux huîtres et au saumon pour ceux qui n’aiment pas les huîtres. Puis, les sociétés sortent dans la ville avec, pour chacune d’elles, un rondeau devant leur local respectif. Et puis les sociétés prennent possession de leur musique pendant que les gilles prennent leurs oranges et leur chapeau pour progressivement aller vers la place communale où aura lieu le rondeau vers 12h30 et c’est un rendez-vous important avec le public. L’après-midi, après un petit repos bien mérité, les gilles redémarrent et les sociétés se reconstituent au centre-ville vers 17h00 pour déambuler dans la ville et, vers 21h00-21h30, il y a le feu d’artifice sur la place communale."



Lundi, le 1er avril, la fête continuera avec, à 16h00, le cortège des sociétés qui démarrera de la place Maugrétout avec, à sa tête, les géants D'Jobri et D'Jobrette, symboles folkloriques de la ville. Le mardi, il y aura le "brûlage des bosses", vers 21h00, devant les locaux de chaque société.