La Louvière se prépare à vivre et à fêter son carnaval à partir de dimanche

Les Louviérois ne tiennent plus en place à l’approche de "leur" carnaval qui aura lieu ce dimanche de Laetare. Trois jours de fête sont programmés jusqu'à mardi avec un millier de participants à travers différentes sociétés de gilles et de fantaisie.

Ce carnaval très populaire n'a rien à envier à son grand frère de Binche.

Dominique Depoter, le président de l'amicale des sociétés du Carnaval, nous en rappelle les grands moments : "Le dimanche matin, dès 04h00, il y a tous les gilles qui se rassemblent pour former leurs sociétés et, dans tous les quartiers de la ville, il y a les ramassages. Ensuite, il y a les rondeaux aux masques et puis il y a le rondeau sur la place communale avec tous les participants qui est un des grands moments qui attire vraiment un nombreux public. Le lundi après-midi, c’est notre cortège à partir de 17h00 et, enfin, le mardi soir, il y a le brûlage des bosses et différents rondeaux et feux d’artifices à peu près dans toute la ville. Nous attirons plus de 30.000 personnes chaque année et il y a vraiment un esprit bon enfant dans ce carnaval qui est une de nos qualités. On espère surtout qu’au moment de porter les chapeaux, le dimanche matin et le lundi après-midi, les dieux de la météo seront avec nous."

La Laetare c’est la mi-carême, juste 20 jours avant la fête religieuse de Pâques. Et le carnaval de La Louvière, c'est donc ces dimanche, lundi et mardi.