Le groupe Jolimont, basé à La Louvière, est l'un des plus grands groupes hospitaliers de Wallonie. Mais peu savent encore que l'hopital moderne d'aujourd'hui a été fondé par des religieuses il y a bien longtemps, et surtout, que les dernières d'entre elles habitent encore sur place et continuent d'aider les soignants et les malades. Portrait des dernières soeurs de Jolimont. La petite silhouette de sœur Marie-Dominique parcoure les couloirs de l’hôpital de Jolimont depuis plus de soixante ans alors forcément tout le monde ou presque la reconnaît et les " bonjour ma sœur " s’enchaînent à mesure que nous suivons ses pas, avec chaque fois un mot gentil pour les personnes qu’elle croise. Car si ici tout le monde l’appelle " ma sœur ", elle est plutôt vue comme une mère ou une grand-mère, particulièrement dans le service des soins palliatifs, que son ordre continue d’aider financièrement et où elle passe encore aider le personnel et les malades lorsqu’elle le peut. Dans un service où la mort n’est jamais très loin, Michèle Pieterbourg, la cheffe du service, sait à quel point l’art de l’écoute et de l’empathie de sœur Marie-Dominique peut être utile pour les patients en fin de vie : "c’est vrai qu’à plus d’une reprise, notamment pour des patients qui sont en agitation face à la mort qui arrive, nous sommes souvent contents d’avoir quelqu’un de l’aumônerie qui puisse passer un peu de temps, pas nécessairement en prière, mais simplement être là" explique-t-elle.

La Louvière : rencontre avec les dernières soeurs de Jolimont - © Tous droits réservés Lorsque la technique médicale se révèle malheureusement impuissante, sœur Marie-Dominique propose alors à des patients, croyants ou non-croyants, de passer un moment avec eux : "Simplement être là, ne pas leur faire la leçon, les écouter (...) j’ai côtoyé quelqu’un ici qui avait dû venir aux soins palliatifs mais ça a duré tellement longtemps qu’elle savait qu’elle allait mourir. C’était très long alors rien que de parler un petit peu, ça l’aidait. Et puis elle s’en est allée tout doucement, avec beaucoup de sérénité".

Si elle fait à ce point partie intégrante de l’hôpital, c’est aussi parce que Marie-Dominique a vécu à l’intérieur même de celui-ci dès l’âge de vingt ans. Aujourd’hui encore, elle habite un petit clos adossé au centre hospitalier, avec deux autres sœurs. À trois, elles sont les dernières représentantes de l’ordre des Sœurs Servites de Marie de Jolimont. Pourtant, il fut un temps où l’hôpital était entièrement gérée par les sœurs : "j’ai connu l’hôpital quand chaque unité de soin, ce qui représente une vingtaine d’unité actuellement je pense, il y avait une sœur qui était responsable et qui dirigeait tout" nous raconte Marie-Dominique. "C’était beaucoup plus rigide, il y avait d’abord l’uniforme, qui changeait lorsqu’on était postulante et puis que l’on passait à la profession temporaire (…) l’hôpital lui-même a beaucoup changé, les changements de la communauté des sœurs mais aussi, l’extension de plus en plus grande du Groupe Jolimont" ajoute sœur Marie-Benoit.

La Louvière : rencontre avec les dernières soeurs de Jolimont - © Tous droits réservés Fondé par sept chanoinesses venues de l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines à la fin du 19e siècle, l'ordre des Soeurs Servites de Marie de Jolimont comptera jusqu'à 140 membres dans les années soixante, avant que ce nombre ne commence à décliner devant le manque de vocations et la sécularisation progressive de la Belgique. L’ancien bâtiment de l’hôpital, qu’on appelle encore de nos jours "le Château", témoigne de ce passé : "Au départ, des malades sont accueillis dans le château-même, dans les chambres, ensuite on se servira même des bâtiments annexes comme des écuries et des orangeries puis on créera une salle de malades, puis une clinique chirurgicale, une maternité, etc. pour aboutir au complexe hospitalier qu’on connait aujourd’hui" détaille Damien Bilteryst, un historien qui a écrit plusieurs livres sur l’histoire des Sœurs de Jolimont.

La Louvière : rencontre avec les dernières soeurs de Jolimont - © Tous droits réservés En un siècle et demi, la petite institution est devenue un groupe hospitalier qui rassemble plus de 6000 personnes sur une vingtaine de sites. Et les soeurs tutoie les membres de son Conseil d'administration, dont elles font toujours partie. " L’intervention des sœurs au Conseil d’administration concerne très souvent les patients, le personnel de terrain, c’est toujours à propos de l’enjeu fondamental de pourquoi on est là, de qui est-ce qu’on s’occupe, quelle est l’attention qu’on doit porter à notre personnel (…) elle serve un peu de piqûre de rappel et parfois la piqure peut être bien sentie " reconnait en souriant Stéphan Mercier, l’administrateur délégué du Groupe Jolimont. La dernière soeur a prononcé ses voeux il y a plus de cinquante-deux ans et les jeunes médecins ne les reconnaissent plus toujours dans les couloirs, mais leur sens du dévouement envers les malades et leur bienveillance se sont transmis au personnel laïc et sont toujours bien présents à Jolimont.