La Louvière : nouvelle étape vers la concrétisation du projet de complexe cinématographique Imagix

Selon un communiqué du groupe Imagix, qui gère les complexes cinématographiques de Mons et de Tournai, une étape supplémentaire vient d’être franchie dans le projet d’implantation d’un nouveau complexe cinématographique à La Louvière. Après le dépôt de la demande de permis, l’enquête publique de 30 jours, qui devait permettre aux citoyens d’exprimer leurs remarques, s’est terminée le 7 juillet. Il appartiendrait donc, à présent, aux fonctionnaires techniques et délégués du Service Public de Wallonie de rendre leur avis. Si celui-ci est favorable, les travaux pourraient commencer assez rapidement sur le terrain situé le long du chemin de fer, dans le quartier de la Closière, à proximité de Louvexpo.



Le projet prévoit l’implantation d’une passerelle piétonne surplombant les voies ferrées entre la rue du Chemin de Fer et le Boulevard des Droits de l’Homme. Et 450 places de parking devraient être situées du côté de la rue du Chemin de Fer avec, également, 67 places prévues pour le parcage des vélos.



Le projet intégrera aussi des espaces verts en conservant, notamment, la majorité des arbres remarquables relevés sur le site. Des haies vives d’espèces indigènes et des zones fleuries sont prévues dans l’aménagement des abords ainsi que l’aménagement d’une zone pour la préservation du criquet à ailes bleues. Ces zones seront privilégiées coté quartier de la Closière pour favoriser un paysage naturel à ses habitants.



Le complexe de près de 13.000 m², situé à quelques centaines de mètres du centre-ville de La Louvière, unique en Belgique et en Europe, comprendra huit salles pour une capacité maximale de 1.600 places. Trois espaces seront dédiés à l’Horeca. Le premier est déjà réservé à une grande enseigne " fast-food ", laissant deux espaces dédiés à tout autre type de restauration pour lesquels l’appel à candidatures est lancé à tous les Louvièrois en priorité.



Enfin, le projet d’Imagix dit tenir compte de l’existence, au centre-ville, du " Stuart ", un cinéma emblématique auquel la population est attachée. Il y aurait ainsi une forte intention de travailler avec Le " Stuart ", et la famille Pescatore qui le gère actuellement, afin que le cinéma puisse continuer à se développer au centre-ville.