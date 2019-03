La Louvière : Lidl investit 55 millions d'euros pour sa nouvelle plate-forme logistique

La chaîne de supermarchés Lidl a officialisé le contrat d'achat d'un terrain d'une superficie totale de 117.000 m² sur de la plateforme logistique multimodale de Garocentre Magna Park, située le long de l'autoroute E42 à La Louvière. Le "smart discounter" doit construire sur son nouveau site, en étroite collaboration avec l'intercommunale IDEA et la ville de La Louvière, un tout nouveau centre de distribution belge d'une superficie de 41.805 m². L'enseigne commerciale entend se développer "dans l'optique d'offrir à ses clients des produits frais et de qualité d'une manière encore plus efficace". Le centre de logistique représentera un investissement de 55 millions d'euros.



Selon Lidl, "Le nouveau centre sera pourvu d'un espace de réfrigération et de congélation de plus de 15.500 m², afin de conserver les produits frais et les marchandises congelées dans des conditions optimales. Par ailleurs, le chargement et le déchargement se feront grâce à une centaine de quais."



L'intercommunale IDEA s'est réjouie de l'avancée du projet de Lidl à Garocentre. "La plate-forme logistique de Garocentre accueille ainsi sa 56e entreprise et permettra de compter plus de 1.500 travailleurs au sein de cette zone d'activité économique spécialisée en logistique de près de 200 hectares", a indiqué Caroline Decamps, directrice générale de l'IDEA.



La plate-forme logistique prendra, sous réserve de l'obtention des permis, le relais de l'actuel centre logistique de Courcelles (CLW). Elle intégrera des technologies durables et devrait permettre l'engagement d'une douzaine de nouveaux collaborateurs.



La chaîne Lidl espère pouvoir poser la première pierre fin 2019 avec une mise en fonction prévue pour le premier trimestre 2022.