La Louvière : les travaux de la rue de la Grattine entrent dans leur deuxième phase

Avec la création d’un rond-point à hauteur de la rue Saint-Marin, de bandes d’accès direct « by pass », ainsi que l’aménagement de l’ensemble des abords et l’installation des impétrants, la première phase des travaux aux abords des centres commerciaux est terminée.



Une nouvelle phase du chantier va donc débuter ce 27 mai. Celle-ci consiste en la création des chaussées. Ce qui ne peut se faire sans la fermeture de tronçons et en fonction des conditions climatiques.



Ainsi, du 27 mai jusqu’au début des congés de la construction prévu le 12 juillet :

• l’actuelle sortie du centre commercial Cora sera utilisée dans les deux sens de circulation (entrée/sortie)

• la rue de la Grattine sera signalée voie sans issue au départ du carrefour formé avec la rue de la Flache et du carrefour formé avec l’avenue de Wallonie. Seule une circulation locale sera admise jusqu’à la limite de la zone en chantier.



Le réaménagement du site de la Grattine, qui a commencé en mars 2018, va permettre de fluidifier, à terme, cet axe d’accès et de sortie du centre-ville de La Louvière.