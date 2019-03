La Louvière : les travaux de démolition du pont de Bouvy ont commencé

Le gestionnaire de l'infrastructure du réseau des chemins de fer belges, Infrabel, va procéder au remplacement du pont de Bouvy qui est situé à la jonction des rues Omer Thiriar et de Bouvy, à La Louvière. Construit en 1953, ce pont présente de nombreuses dégradations.



Du 1er au 3 mars, des travaux vont débuter pour l'installation d'une passerelle piétonne provisoire.



D'autres travaux, nocturnes ceux-là, sont également prévus du 11 au 14 mars pour la démolition des revêtements routiers et le retrait des avaloirs.



Du 13 mars au 17 mars, un convoi exceptionnel composé de 12 camions longs de 33 mètres acheminera les poutres nécessaires pour le tablier du pont.



La démolition et le retrait des anciens éléments du pont ainsi que la mise en place des nouveaux éléments se feront du vendredi 15 mars au lundi 18 mars. Le trafic ferroviaire sera interrompu pendant ce week-end.



Durant ces travaux estimés jusqu'à la mi-juin selon le planning d'Infrabel, des mesures de circulation seront prévues et des déviations sont mises en place. Ces dernières peuvent être consultées sur le site internet de la ville de La Louvière.