La Louvière : les occupants d'un immeuble menaçant de s'effondrer ont été évacués

Un immeuble situé à la rue Achille Chavée, dans le centre de La Louvière, menacerait de s’effondrer. Un expert a révélé le risque après une visite des lieux. Face à la dangerosité potentielle de la situation, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), a pris, ce mercredi, un arrêté d’inhabitabilité. Les douze occupants ont ainsi été évacués par mesure de sécurité et pris en charge par les services du CPAS.



Selon le bourgmestre, le bâtiment fait l’objet d’un litige depuis de nombreuses années. Le tribunal a désigné un nouvel expert qui, au terme de sa première visite, a alerté les services communaux quant à l’état des lieux. "Il semble que les murs des caves soient fissurés de bas en haut et que certains murs se soient déplacés horizontalement", a expliqué Jacques Gobert. "Le problème, qui doit encore être clairement identifié, pourrait trouver son origine dans des poussées de terres. Aucune trace de ce phénomène n’est toutefois visible à l’intérieur des appartements. […] On peut penser que le dossier va prendre des mois voire des années à être solutionné. Les occupants vont certainement devoir quitter les lieux définitivement".



Le bourgmestre de La Louvière rencontrera les occupants des appartements ce jeudi dans la soirée.