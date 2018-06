La Louvière : les élèves de l'école Roger Roch bientôt réunis dans de nouveaux locaux

A La Louvière, l'EPSIS Roger Roch va bientôt bénéficier de nouveaux ateliers. Le chantier qui vient de débuter devrait permettre, dans 18 mois, aux 300 élèves de cet établissement professionnel de secondaire inférieur spécialisé (EPSIS) de travailler dans deux bâtiments tout neufs.

Maçonnerie, peinture, ferronnerie, horticulture ou encore menuiserie : voilà autant de disciplines qui nécessitent des ateliers et de l'espace adapté pour les apprendre. Jusqu'ici, c'est dans un bâtiment éloigné et assez vétuste que ces cours pratiques se donnaient. Il fallait trouver une solution comme nous le confirme Melissa Favero, la directrice de l'EPSIS, "Au niveau de la sécurité, il était en effet urgent que l’on investisse dans un nouveau bâtiment étant donné que l’infrastructure située à Bouvy n’est vraiment plus opérationnelle. Au niveau organisationnel, ce sera évidemment beaucoup plus facile d’avoir tout le monde sur le même lieu."

C'est en septembre 2019 que les 300 élèves de l'EPSIS prendront possession de ces tout nouveaux ateliers. De quoi poursuivre encore plus efficacement le travail de toute l'équipe pédagogique constituée d’une centaine de personnes : professeurs et éducateurs qui voient dans cet investissement la reconnaissance de leur travail.

Le montant de l'investissement pour ces nouveaux locaux est de 4.500.000 euros.