La Louvière : les apprentis coiffeurs reprennent espoir eux aussi

lls trépignent d’impatience, car cela fait des mois qu’ils s’entraînent sur des têtes en plastique, à l’école, privés de stage professionnel. Dans l’attente de retrouver des patrons, dans de "vrais salons", les apprentis peuvent désormais s’exercer sur des personnes "de leur bulle". Les proches reviennent, au compte-goutte, dans les écoles et les centres de formation

Matteo et Nathalie sa maman - © P Wuidart

A l’Institut Sainte-Gertrude, l’atelier pratique des élèves de 5ème et 6ème années est programmé le vendredi après-midi. Ils sont une trentaine d’inscrits. Trop pour s’entraîner en même temps. Des groupes ont été organisés, et l’espace divisé en mini-salons, bien aérés. Chacun peut contenir deux binômes. Deux élèves, venus si possible avec leur propre "modèle".