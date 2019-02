La Louvière : le projet de contournement est se peaufine

Les automobilistes de La Louvière connaissent déjà bien l’idée du "contournement est" de la cité des Loups qui est dans les cartons de la Ville depuis 2010.



Ce projet doit permettre de fluidifier le trafic routier entre la sortie de l’autoroute et l'hôpital Tivoli.



La Région wallonne a dit oui dans les grandes lignes à la demande de permis. Mais la commune est priée de faire quelques modifications avant d'entamer les travaux.



Il est ainsi demandé qu’il y ait plus d'arbres et de gazon sur les abords. Le bassin d'orage prévu doit aussi être plus grand. Et on doit concevoir davantage de places de parkings. La commune de La Louvière peaufine les détails. Mais, dans les grandes lignes, son projet de " contournement est " a donc été accepté.



Enfin, il faut préciser que l’appellation " contournement est " n'a plus vraiment la cote. Il faut dire "boulevard urbain" désormais. Ca sonne moins dangereux. Et ça devrait l’être puisque ce boulevard est prévu avec des ronds-points, une vitesse modérée et une piste cyclable. Il reliera l'autoroute à l'hôpital Tivoli d'ici fin 2023, du moins en partie. Car deux phases de travaux sont prévues.



Coût des aménagements : 13 millions d'euros financés par la Wallonie et l'Europe. Début du chantier à partir de l'été 2019.