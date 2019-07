La Louvière : le projet de cinéma de La Strada confronté à celui d'Imagix ?

Y aura-t-il une guerre des cinémas à la Louvière ? Alors que le groupe Wilhelm and Co a l’intention de créer huit salles de cinéma dans son centre commercial de La Strada, on apprend que le groupe Imagix planche sur un projet de complexe cinématographique construit à 300 mètres de là. C’est assurément un coup dur pour le promoteur Peter Wilhelm qui, après dix ans de tergiversations louviéroises, a enfin mis sur les rails son projet. Il évoque un manque de loyauté de la Ville par rapport au projet de La Strada. Un projet qui, rappelle-t-il, a de nombreuses fois changé de version sauf pour le complexe cinématographique qui a pratiquement toujours été présent. Alors, aujourd’hui, quand il apprend que le groupe Imagix veut s’implanter non seulement à la Louvière mais, en plus, à 220 mètres à vol d’oiseau de la future Strada, son sang ne fait qu’un tour. Il ne comprend pas ce que cherche la Ville. D’autant qu’une convention de partenariat les lie tous les deux. Il demande donc une réponse claire des autorités communales, sous peine de reconsidérer son projet : "Les gens ne se précipitent pas pour venir à La Louvière. Donc vous avez besoin de locomotives fortes comme un cinéma géré par un professionnel qui peut attirer beaucoup de monde. Donc la remise en question du cinéma, s’il y en a un a fortiori à un kilomètre ou 800 mètres plus loin, ça rendra très difficile la commercialisation et ça pourrait très bien être le signal de la mort de La Strada."



Du côté de la ville, l’échevin de l’urbanisme, Pascal Leroy, s’est refusé à entrer dans la polémique. Il s’est en effet borné à expliquer qu’à ce stade, le collège n’avait reçu aucun dossier de personne. Peter Wilhelm affirme, lui, que la Ville aide Imagix à monter son dossier. Bref, vous l’avez compris, l’air est à nouveau à l’orage et le promoteur, qui rappelle qu’il a déjà investi 17 millions d’euros dans la Strada, a menacé à demi-mot de ne pas en rester là : "J’ai malheureusement, dans cette longue saga, déjà dû aller trois fois devant les tribunaux et j’ai gagné trois fois. Donc, peut-être qu’ils se disent qu’après tout il faut quand même peut-être faire un peu attention."



Pour être complet, il faut ajouter que nous avons essayé de joindre le bourgmestre de la Louvière, Jacques Gobert (PS), et le patron d’Imagix à ce propos. Mais nos demandes sont restées vaines.