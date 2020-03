La Louvière : le pont de Bouvy rendu à la circulation ce vendredi

Point de jonction entre la rue de Bouvy et la rue Omer Thiriar, le pont de Bouvy, construit en 1953, présentait des signes de vétusté de plus en plus alarmants. C’est pour cela qu’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure du réseau des chemins de fer belges, avait programmé son remplacement. Entamés en mars 2019, les travaux exécutés par la société Sodraep devaient en principe s’achever trois mois plus tard.



Mais des défaillances répétées dans l’exécution des travaux ont postposé la réouverture à plusieurs reprises, occasionnant de nombreux embarras de circulation et créant des conditions d’exploitation extrêmement difficiles pour les commerçants de la rue de Bouvy.



Même si quelques aménagements comme les finitions et le marquage au sol restent à réaliser, la Ville de La Louvière vient donc d’informer la population que le pont de Bouvy est à niveau praticable tant pour les véhicules que pour les piétons.