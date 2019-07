La Louvière : le pont de Bouvy ne sera pas accessible avant fin septembre 2019

Depuis le début du mois de mars, le gestionnaire de l’infrastructure du réseau des chemins de fer belges, Infrabel, procède au remplacement du pont de Bouvy, situé à la jonction des rues Omer Thiriar et de Bouvy à La Louvière.



Construit en 1953, ce pont présentait, en effet, de nombreuses dégradations.



Alors que les travaux prévoyaient le retour de la circulation routière sur le pont à la mi-juin, les responsables d’Infrabel informent désormais les usagers que cela ne pourra pas se faire avant la fin du mois de septembre.



Les raisons invoquées pour ce retard sont d’ordre technique et de livraison.



D’ici là, les automobilistes et autres usagers du pont devront prendre leur mal et patience et continuer à suivre les déviations mises en place depuis le mois de mars.