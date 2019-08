La Louvière : le PACO porte plainte contre la comptable licenciée

Le Port Autonome du Centre et de l'Ouest du Hainaut, le PACO, situé à La Louvière, a décidé de porter plainte avec constitution de partie civile contre la comptable qui avait été licenciée lundi pour suspicions de détournement.



Pour rappel, c'est à la suite d'un audit interne du PACO et d'un contrôle de la Cour des Comptes qu'il a été découvert que des mouvements bancaires injustifiés et non autorisés ont été réalisés au sein de cette organisation. L'agent concerné par ces mouvements a été licencié pour faute grave lundi et la directrice du PACO a dénoncé les faits à la police le lendemain.



Le préjudice, mis au jour dans l'audit des comptes de 2017 et de 2018, porterait sur une somme de 30.000 euros.