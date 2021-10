La Louvière : le mécontentement s’amplifie au sein du personnel de l’hôpital de Jolimont

Un mouvement de grève va être déclenché ce jeudi 14 octobre au sein de l’hôpital de Jolimont à La Louvière. Celui-ci touchera le bloc opératoire où un service minimum sera toutefois mis en place afin d’assurer les interventions vitales.



Selon un communiqué du SETCa, le syndicat de gauche des cadres et employés, tout est parti d’une bonne intention puisqu’il s’agissait de l’engagement de personnel infirmier affecté au bloc opératoire par la direction de l’établissement en juillet dernier. Mais selon les responsables syndicaux, il s’est vite avéré que les six nouveaux collaborateurs engagés bénéficiaient d’emblée d’avantages que leurs collègues en place depuis plusieurs années n’avaient pas. Le SETCa Centre a donc rencontré la directrice des ressources humaines et la responsable du nursing de l’hôpital afin de discuter des revendications portées par les travailleurs du bloc. Il s’agissait de la reconnaissance de leur ancienneté à 150% ainsi que d’une prime de fidélité équivalente à celle octroyée aux nouveaux venus ou une augmentation de leur prime de pénibilité à 11% du salaire brut. La direction, pas opposée sur le principe, a demandé du temps afin de pouvoir budgétiser la demande du syndicat.



Les propositions évoquées par la direction lors d’une réunion avec les représentants du personnel le 24 septembre ne répondaient, selon ses derniers, nullement à la demande des travailleurs. Du coup, un préavis a été déposé et un premier jour de grève aura lieu ce 14 octobre au bloc opératoire du site louviérois.



Entretemps, le malaise s’est étendu. Car, d’après le SETCa, ce n’est pas uniquement le combat d’un service mais celui de l’ensemble des travailleurs du groupe Jolimont qui attend depuis des mois une valorisation pour le travail accompli.