La Louvière : le futur centre de distribution de Lidl fonctionnera grâce à une éolienne

Le futur centre de distribution de la chaîne Lidl, en phase de construction depuis le début 2021 dans le zoning Magnapark-Garocentre à La Louvière, sera exclusivement alimenté en électricité grâce à une éolienne. La nouvelle machine a été mise en service mardi en présence des instances de Lidl, du ministre wallon de l’Environnement Philippe Henry, ainsi que des instances de l’intercommunale IDEA et de La Louvière.



Le futur centre de distribution, d’une superficie de 41.805 m², devrait être opérationnel à partir de juillet 2022. Le centre est construit sur un terrain d’une superficie de 117.000 m². Il comprendra également une zone de réfrigération de 15.500 m². Il alimentera 60 magasins, soit un flux de 2500 palettes par jour pour une capacité de stockage de 30.000 palettes. L’investissement du nouveau centre, qui emploiera 235 travailleurs, est de 75 millions d’euros.



La chaîne de supermarchés a conclu un partenariat avec la société Ventis, propriétaire de l’éolienne. La production en électricité de l’éolienne, soit 2,35 MW, correspond à la consommation électrique de plus de 1500 ménages sur une année. En attendant le raccordement au futur centre de distribution et, dans le futur, en cas de surplus d’énergie, l’électricité sera injectée dans le réseau électrique public.



"Le centre de distribution de La Louvière est le premier centre connecté à une éolienne, ce qui démontre la volonté de Lidl de porter une attention particulière à la durabilité", a expliqué Julien Wathieu, porte-parole de Lidl, en précisant par ailleurs que 12,5% de l'énergie alimentant les magasins et centres de distribution proviennent des installations propres à la chaîne. Le site louviérois sera également équipé de 25 bornes de rechargement pour véhicules électriques.