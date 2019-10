La Louvière : la taxe prévue sur les locaux de professions libérales va être supprimée

En juillet et en septembre dernier, le conseil communal de La Louvière a voté une série de nouvelles taxes dans l’espoir de redresser aussi vite que possible les comptes communaux.



L’une de ces taxes a provoqué des réactions : elle concerne les surfaces de bureaux et locaux affectés à l’exercice d’une profession libérale. Cette annonce a suscité un tollé parmi les commerçants louviérois qui ont réagi massivement.



Finalement, cette taxe sera supprimée. Ce soir, le conseil communal louviérois sera ainsi invité à voter l’abrogation de ce règlement pour l’année 2019.