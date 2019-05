La Louvière : la 1ère pierre de la Strada est posée

10 ans qu’on en parle mais cette fois ça y est : le projet « la Strada » à La Louvière se concrétise. La construction des logements a commencé. Une première étape avant de pousser le projet un cran plus loin puisque l’ambition de la Ville et du constructeur (Wilhelm & Co) est de développer un quartier tout entier sur l’ancien site Royal Boch.

Outre des commerces, "la Strada" devrait intégrer des bureaux, 8 salles de cinéma, des bars et restaurants ainsi que plusieurs infrastructures sportives et de loisir. - © Wilhelm & co

1 logement sur 4 a trouvé preneur

Pour rappel, « la Strada » comprend deux grands pôles :

Du logement d’abord. La construction des 96 premiers appartements a débuté, à côté de la cité administrative. A terme, 600 appartements sont prévus. Une nécessité explique le bourgmestre, Jacques Gobert : « La Louvière comptera certainement 10.000 habitants en plus à l’horizon 2035 donc chaque année, nous allons devoir construire 250 logements, y compris pour des personnes venues de Bruxelles et de sa périphérie. Aujourd’hui, 25% de la population louviéroise provient de cette région. »

Mais à côté de ces appartements, un 2e espace est prévu : « le Forum ». Il comprendra un centre commercial, comme envisagé dans le projet initial, mais pas seulement. « Le projet a évolué en 10 ans », précise Peter Wilhelm, le constructeur, « l’avenir est aux pôles mixtes, multifonctionnels, implantés en centre-ville. L’idée avec ce forum, c’est donc de proposer un véritable lieu de vie avec du commerce, certes, mais aussi un cinéma, de l’HORECA, des loisirs, etc. pour en faire un espace de rencontre où les gens se retrouvent pour passer quelques heures ensemble, pas uniquement faire des achats. »

Inauguration dans 5 ans en principe



Le constructeur, Wilhelm & Co, a désormais un peu plus d’un an pour attirer des investisseurs prêts à occuper 50% de ce forum. Les travaux devraient débuter dans deux ans, si tout va bien. L’inauguration de « la Strada », dans son ensemble, devrait se faire début 2024 au plus tard.

Les détails sur ce projet, c’est par ici