La Louvière : jusqu'à 350 euros d'amende pour les sacs PMC et papiers-cartons sur la voie publique

Afin de garantir la salubrité publique, le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), a pris, ce vendredi 27 mars 2020, un arrêté de police qui sanctionne tout dépôt de sacs PMC et de papiers cartons sur la voie publique par une amende administrative d’un montant maximum de 350 euros.



Les autorités communales louviéroises demandent en effet à la population de ne plus sortir ce type de déchets sur la voirie dès ce vendredi 27 mars et ce jusqu’à la reprise des collectes par HYGEA prévue après la fin de la période de confinement due au coronavirus. Il est aussi obligatoire de rentrer dès maintenant les sacs et cartons déjà déposés sur la voie publique.





