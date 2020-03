La Louvière : fermeture des parcs suite au non-respect des règles anti covid-19

Constatant que les dispositions du Comité national de Sécurité, en termes de rassemblements publics et de respect de la distanciation sociale, ne sont pas respectées, le Bourgmestre de la Ville de la Louvière, Jacques Gobert (PS), a pris, à regret, la décision de fermer les accès à tous les parcs de la ville. De manière à garantir la sécurité de tous, les espaces verts situés sur le territoire de la Ville de la Louvière, en ce inclus le site des Étangs de Strépy, seront donc désormais inaccessibles.



Les autorités louviéroises en profitent, une fois de plus, pour rappeler que les rassemblements sont interdits et que le confinement et le respect des règles sanitaires de base sont à ce jour les meilleurs et les seuls remparts contre la propagation du virus.



