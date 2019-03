La Louvière et environs : opération policière concluante dans le milieu de la drogue

Joli coup de filet pour la police de La Louvière dans une enquête pour trafic et vente de stupéfiants. Les policiers de la zone, aidés par leurs collègues de Charleroi et Châtelet, ont mené neuf perquisitions ce mercredi à La Louvière, Marcinelle, Châtelet et Chapelle-lez-Herlaimont.



Huit personnes ont été interpellées et placées sous mandat d'arrêt après leur audition par un juge d'instruction.



Lors des perquisitions, les policiers ont découvert 600 grammes de cocaïne, des balances de précision, des GSM et de l'argent liquide.