La Louvière : démonstration des unités spécialisées chez les pompiers

C’est l’équivalent des forces spéciales de la police mais pour les pompiers. Les unités spécialisées des soldats du feu étaient en démonstration à La Louvière ce jeudi. Ils venaient montrer à leurs collègues ce qu’ils savent faire. Ces "super" pompiers sont formés pour intervenir dans les situations délicates : un attentat, un immeuble qui s’effondre ou une fuite chimique par exemple.



Pas facile d’endosser l’énorme combinaison orange, les gants en kevlar et les bottes vertes. Masque à gaz sur la figure, Ricardo et son collègue s’apprêtent à colmater une fuite chimique sur un bateau. C’est un exercice bien sûr mais effectué en condition réelle. Les pompiers ont 25 kg d’équipement sur le dos. Les unités spécialisées recensent 140 pompiers dans la zone Hainaut Centre. Il y a, par exemple, des pilotes de drones ou des spécialistes de l’escalade. Et puis il y a aussi une unité prête en cas d’attentat ou de tremblement de terre.



La formation de base dure entre deux et quatre semaines selon les spécialisations. Mais il faut s’entraîner toute l’année : il y a six entraînements minimum par an pour garder la spécialisation. Et ne croyez pas que ces "super" pompiers se tournent les pouces en attendant la prochaine catastrophe. Selon le capitaine William Wauquiez, " Ils sont pompiers et ils font leur travail de pompier en premier. Aucun d’entre eux ne chôme dans les unités spécialisées."



L’unité chimique, elle, n’est intervenue qu’une fois. C’était il y a deux ans pour une alerte à l’anthrax à Mons.