La Louvière : "Décrocher la lune" va entamer une tournée générale

Le compte à rebours est lancé pour la septième édition de " Décrocher la lune " à La Louvière. Le spectacle se déroulera le samedi 29 septembre mais, d'ici là, il va falloir préparer les décors et les costumes. Appel est donc lancé aux bénévoles pour participer aux différents ateliers.

Arnaud Van Hammée est scénographe et s'occupe de la construction d'objets lumineux : "On fabrique des structures lumineuses qui vont être portées et dévoilées lors des différents événements liés à Décrocher la Lune. C’est fabriqué avec du rotin. C’est de la moelle de rotin exactement. C’est un matériau assez souple et assez léger qui est très agréable à travailler, que l’on peut mettre en forme en le chauffant et qu’on assemble avec des petits liens. Alors, après, on recouvre d’un tissu blanc et, à l’intérieur, on met une ampoule. Et alors le soir c’est magique car on voit plein de petites maisons qui vont apparaître et des grands objets lumineux. On s’inspire de l’architecture locale, des différents éléments architecturaux des différents quartiers qui ont été pointés. Alors, on va aussi réaliser toutes sortes de petites maisons, des petites églises pour avoir des images de villages mais toujours inspiré de l’architecture locale quoi."

Différents ateliers se dérouleront du 23 juillet au 03 août et tout le monde peut proposer ses services dans ce laboratoire créatif où toutes les idées sont les bienvenues.

Tournée générale !

En cette année 2018, La Louvière fête ses 150 ans et, pour l'occasion, l'opéra urbain "Décrocher la lune" se coupe en quatre ou plutôt en sept comme les sept villages de l'entité. Alors, pour mobiliser l'ensemble des habitants, les concepteurs ont imaginé une tournée générale qui part à la rencontre des citoyens. M. Zo, le metteur en scène, explique le parcours de la caravane : "On parcourt l’ensemble des anciennes communes qui, maintenant, composent La Louvière depuis 1976. Avec une bande d’alunés qui viennent à La Louvière pour savoir comment on décroche la lune. Il n’y a que là qu’on le fait au monde et donc c’est quand même particulier. On va faire d’abord une cérémonie :il y une rencontre avec des gens d’un village qui reçoivent des invités et des gens de l’extérieur qui sont curieux et qui amènent avec eux la torgnole qui est une boisson magique bien entendu."

La tournée générale aura, elle, lieu du 17 au 23 août.