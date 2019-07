La Louvière : de nouvelles taxes en vue d'assainir les finances communales

Le bourgmestre de La Louvière et son équipe ont présenté, ce mardi soir au conseil communal, de nouvelles mesures fiscales. Celles-ci vont impacter les habitants et les sociétés de la Cité des Loups. La Ville craint pour ses finances et cherche à combler un trou estimé à 4,5 millions d’euros pour atteindre l’équilibre des comptes en 2019. Et la crainte est identique pour l’année 2020.



Le plan présenté par la majorité louviéroise prévoit douze nouvelles augmentations de taxes tout en préservant l’emploi du service public et les services aux citoyens selon Jacques Gobert le bourgmestre : "On a travaillé pour savoir comment on pouvait générer de nouvelles recettes et, en parallèle, comment on pouvait dépenser moins dans notre propre fonctionnement et sur les charges de salaires. Donc : maintien de l’emploi, maintien de l’offre de services, rationalisation évidemment et dépenses de fonctionnement en forte baisse. On a travaillé sur plusieurs fronts en même temps."



L’opposition n’a pas attendu pour lever les bras au ciel. Le MR Olivier Destrebecq y voit la réaction désespérée d’une majorité qui a manqué de rigueur et déplore ces nouvelles mesures : "Tout ce qui touche de près ou de loin à la valeur du travail à La Louvière est sanctionné. Les espaces de bureaux sont sanctionnés, les commerçants sont sanctionnés, les indépendants sont sanctionnés. La seule recette que la majorité PS-Ecolo est capable de mettre en place à La Louvière c’est l’augmentation et la création de nouvelles taxes."



La motion présentée par la majorité espère limiter la casse financière à l’horizon juillet 2020. La majorité a également rappelé avoir voulu éviter à tous les Louviérois le paiement d’une taxe systématique sur la gestion des égouts qui aurait rapporté la bagatelle de deux millions d’euros.